У Києві за добу виявили лише 102 нових хворих на COVID-19

На вихідних у Києві захворюваність на коронавірусну хворобу традиційно різко зменшувалася. Принаймні про це свідчать дані офіційної статистики.

Якщо в будні минулого тижня щодня у Києві фіксували понад 600 нових інфікованих на COVID-19, у суботу та неділю ця цифра різко зменшилася у кілька разів. За добу 16 травня до статистики внесли лише 102 випадки захворювання.

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Згідно з даними від МОЗ, які опублікували на сайті РНБО, у неділю від коронавірусної хвороби померли 10 жителів столиці.

Хворих знову побільшало

В офіційних даних також внесли маленьку кількість осіб, які подолали хворобу. У неділю зафіксували лише 64 таких випадки. Кількість людей з активною стадією COVID-19 знову збільшилася, однак не дуже суттєво. Наразі хворіють 64 646 киян.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях столиці за добу зробили 109 позитивних тестів шляхом ПЛР.

При цьому у лікарнях Києва зберігається відносна стабілізація ситуації. У медичних закладах є забезпечені киснем ліжкомісця, а фактів виписування людей з низькою сатурацією, як стверджують волонтери, поменшало.

З початку пандемії у Києві:

захворіли 201 992 осіб;

померли 4 950 киян;

132 396 пацієнти одужали.

За добу у столиці зробили лише 58 щеплень. Загалом вакцину отримали 98 763 киян.



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