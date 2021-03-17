У Києві за добу виявили понад тисячу нових хворих на COVID-19
Статистичні дані, які характеризуються величезною похибкою, свідчать про те, що Київ захлинається від циркуляції коронавірусу у суспільстві. Кожного дня кількість хворих невпинно зростає, однак контролю над дотриманням карантинних норм фактично немає.
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Як повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко, за добу 16 березня у статистику внесли 1121 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Це зовсім не означає, що у столиці за день реально захворіла така кількість людей.
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До червоної зони залишилось ще трошки
Згідно з повідомленням міського голови, загалом з початку пандемії у Києві виявили 148 тисяч 831 заражених коронавірусом.
Серед внесених за вчора випадків захворіли:
- 632 жінки від 18 до 97 років;
- 406 чоловіків від 18 до 91 року;
- 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років;
- 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
За минулу добу в лікарнях столиці від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 у столиці помер 2 961 пацієнт.
Подолав коронавірус лише 291 хворий. Госпіталізували – 107 осіб.
Тож, за добу кількість інфікованих значно збільшилася, а якщо ситуація розвиватиметься таким чином, лікарні можуть бути вщент перевантаженими вже дуже скоро.
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