У Києві за добу виявили понад тисячу нових хворих на COVID-19

Статистичні дані, які характеризуються величезною похибкою, свідчать про те, що Київ захлинається від циркуляції коронавірусу у суспільстві. Кожного дня кількість хворих невпинно зростає, однак контролю над дотриманням карантинних норм фактично немає.

Як повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко, за добу 16 березня у статистику внесли 1121 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Це зовсім не означає, що у столиці за день реально захворіла така кількість людей.

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Зазвичай між проведенням лабораторних тестів та внесенням інфікованого до статистики проходить кілька діб. Крім того, далеко не всі хворі проходять тестування.

До червоної зони залишилось ще трошки

Згідно з повідомленням міського голови, загалом з початку пандемії у Києві виявили 148 тисяч 831 заражених коронавірусом.

Серед внесених за вчора випадків захворіли:

632 жінки від 18 до 97 років;

406 чоловіків від 18 до 91 року;

47 дівчаток від 4 місяців до 17 років;

36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

За минулу добу в лікарнях столиці від коронавірусу померли 25 пацієнтів. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 у столиці помер 2 961 пацієнт.

Подолав коронавірус лише 291 хворий. Госпіталізували – 107 осіб.

Тож, за добу кількість інфікованих значно збільшилася, а якщо ситуація розвиватиметься таким чином, лікарні можуть бути вщент перевантаженими вже дуже скоро.