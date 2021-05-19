Рекорд хвилі: у Києві за добу зафіксували майже 2 тисячі людей, які одужали від COVID-19

Минулої доби лікарі Києва зафіксували різке збільшення кількості людей, які побороли коронавірусну хворобу. За 18 травня до офіційної статистики включили 1880 одужавших від COVID-19.

Хвороба забрала життя ще 13 пацієнтів. Про це свідчать дані, які опублікували на сайті РНБО. Згідно з офіційними даними, медики внесли інформацію про 477 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Втім, згідно з даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях Києва зробили 274 позитивних тести шляхом ПЛР.

Майже 63 тисячі хворих

Як свідчать цифри, вперше з початку третьої хвилі коронавірусної хвороби у Києві ситуація з розповсюдженням COVID-19 по-справжньому покращилася. Оскільки кількість пацієнтів, які одужали, значно перевищує кількість нових інфікованих. Наразі у столиці заражені коронавірусною хворобою 62 963 особи.

З початку пандемії у Києві:

захворіли на COVID-19 202 894 жителі;

4972 пацієнти померли;

134 959 осіб одужали.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу