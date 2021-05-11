У Києві за добу зафіксували менше 100 випадків захворювання на COVID-19

На вихідних кількість офіційно виявлених випадків інфікування коронавірусною хворобою значно знизилася у порівнянні з робочими днями. Минулої доби, 10 травня, у Києві визнали хворими лише 98 осіб.
Згідно з даними РНБО, ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві на вихідних дуже суттєво покращилася. Замість 700 хворих на добу до офіційної статистики захворюваності почали додавати значно меншу кількість інфікованих.
Дивіться також Коронавірус в Україні: захворюваність та смертність значно знизились
Минулої доби у столиці через ускладнення від хвороби померли 12 осіб.
Хворіє 66 тисяч киян
Попри постійне зменшення кількості хворих у Києві, як свідчить статистика, цифра людей, які перебувають в активній стадії хвороби, фактично не змінюється. Якщо під час локдауну та перебування столиці у червоній зоні на COVID-19 хворіли 67 тисяч жителів, то зараз ця цифра сягає 66 129 осіб.
Одужав від хвороби за добу 51 інфікований.
Скільки тестів зробили у лабораторіях Києва у понеділок, невідомо. У Центрі громадського здоров'я інформацію про це не викладають з 9 травня.
З початку пандемії у Києві:
Захворіли 199 175 жителів;
одужали 128 208 людей;
померло 4 838 киян.
Наразі у Києві діють обмеження жовтої зони:
- у транспорті дозволено перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнено тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та за фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі; заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу