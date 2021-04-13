У Києві за добу зафіксували найбільшу в Україні кількість нових випадків COVID-19

Станом на ранок 13 квітня, згідно з офіційною статистикою, ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві залишається поганою. У місті захворіло більше людей, аніж одужало.

Не зменшується й кількість померлих від хвороби людей, яку вносять до статистики. Вже 3 доби поспіль у столиці фіксують однакову кількість смертей від COVID-19 – 42. Загальна ж кількість жертв пандемії у Києві, за офіційними даними, наближається до 4 тисяч – 3974.

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Тестів менше, аніж випадків захворювань

Згідно з даними РНБО, у столиці внесли до статистики МОЗ 1503 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому у ЦГЗ звітують про 1272 позитивних ПЛР-тести, які зробили в лабораторіях.

Загалом у Києві одужала від COVID-19 111 821 особа. 178 609 людей офіційно захворіли. При цьому зараз хворіють 62 814 жителів столиці. Це –найбільший показник за цю хвилю пандемії.

При цьому темпи вакцинації, які продемонстрували у Києві у понеділок, залишаються критично низькими для того, щоб можна було казати про імунізацію населення найближчими місяцями. За день у Києві провели 1500 щеплень.

Які обмеження діють у Києві

Темпи поширення коронавірусу в Києві дещо сповільнюються у тому числі й завдяки посиленому карантину. 14 квітня комісія з ТЕБ та НС прийматиме рішення щодо продовження своєрідного локдауну в столиці.

З 5 квітня у Києві діють додаткові до обмежень червоної зони заборони:

громадський транспорт обслуговує людей лише за спецперепустками;

не працюють дитячі садки;

школи та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;

під забороною опинилися продуктові ярмарки;

Крім того, діють всі правила червоної зони:



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу