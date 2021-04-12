У Києві за добу знову зафіксували 42 померлих від COVID-19
Другий день поспіль до офіційної статистики ходу пандемії у Києві вносять однакову кількість померлих від ускладнень хвороби. Кількість нових випадків інфікування значно знизилася.
Джерело:24 канал
Тенденція до поступової нормалізації ситуації з розповсюдженням COVID-19 у Києві починає зберігатись. Але за офіційною статистикою це поки що складно побачили.
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Кількість одужавших замала
Як зазначили в офіційній статистиці, за добу хворобу побороли лише 148 жителів Києва. Тобто загальна кількість людей, які хворіють зараз, збільшилася на 347. Загалом у Києві наразі зафіксували 61 958 людей з активним перебігом COVID-19.
Від ускладнень померли 42 пацієнти лікарень. У загальну кількість жертв пандемії у Києві чиновники внесли 3932 особи.
На фоні практично повного локдауну у столиці за неділю зробили лише 60 щеплень.
Які обмеження діють у Києві
Вже тиждень як у столиці діють додаткові до обмежень червоної зони заборони:
- громадський транспорт обслуговує людей за наявністю спецперепусток;
- дитячі садки зачинені, однак деякі приватні демонстративно порушують цю вимогу;
- школи, виші та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;
- під забороною опинилися продуктові ярмарки;
- у магазинах столиці рекомендували ввести години для пріоритетного обслуговування пенсіонерів;
- ресторани мають обслуговувати клієнтів лише на винос. Проте у багатьох закладах продовжують приймати людей у залах.
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