У Києві за добу знову зафіксували 42 померлих від COVID-19

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Джерело:

24 канал

Другий день поспіль до офіційної статистики ходу пандемії у Києві вносять однакову кількість померлих від ускладнень хвороби. Кількість нових випадків інфікування значно знизилася.

Тенденція до поступової нормалізації ситуації з розповсюдженням COVID-19 у Києві починає зберігатись. Але за офіційною статистикою це поки що складно побачили.

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Згідно з інформацією від РНБО, за попередню добу в столиці зафіксували 537 нових випадків захворювань. Однак у Центрі громадського здоров'я зафіксували 807 позитивних результатів ПЛР-тестувань. Ще два тижні тому навіть на вихідних у лабораторіях виявляли кілька тисяч нових хворих.

Кількість одужавших замала

Як зазначили в офіційній статистиці, за добу хворобу побороли лише 148 жителів Києва. Тобто загальна кількість людей, які хворіють зараз, збільшилася на 347. Загалом у Києві наразі зафіксували 61 958 людей з активним перебігом COVID-19.

Від ускладнень померли 42 пацієнти лікарень. У загальну кількість жертв пандемії у Києві чиновники внесли 3932 особи.

На фоні практично повного локдауну у столиці за неділю зробили лише 60 щеплень.

Які обмеження діють у Києві

Вже тиждень як у столиці діють додаткові до обмежень червоної зони заборони:

  • громадський транспорт обслуговує людей за наявністю спецперепусток;
  • дитячі садки зачинені, однак деякі приватні демонстративно порушують цю вимогу;
  • школи, виші та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;
  • під забороною опинилися продуктові ярмарки;
  • у магазинах столиці рекомендували ввести години для пріоритетного обслуговування пенсіонерів;
  • ресторани мають обслуговувати клієнтів лише на винос. Проте у багатьох закладах продовжують приймати людей у залах.