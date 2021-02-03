У Києві за два тижні сталось 5 дитячих самогубств: в соцмережах підозрюють, що це нова "гра"
У столиці за 2 тижні сталось 5 самогубств / 24 канал
У Києві та області за останні 2 тижні стались 5 дитячих самогубств. Люди у соцмережах пишуть, що це може бути нова "гра", яка доводить їх до смерті.
Джерело: kyiv.media
В правоохоронних органах кожний випадок розглядається окремо, втім люди в коментарях у соцмережах припускають, що така кількість подібних дитячих самогубств – не просто збіг обставин.
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Кияни пишуть, що це може бути нова смертельна гра, схожа на "Синій кіт".
Дитячі самогубства у Києві: що відомо
- 2 лютого, близько 16:00 на вул. Максимовича, 3Г з балкона багатоповерхового будинку випала 13-річна дівчинка. На жаль, падіння виявилося смертельним. Лікарі вже нічим допомогти не змогли. Дівчинка залишила біля балкона свій телефон і сумку. На бильцях балкону можна побачити сліди, що вказують на ймовірне самогубство.
Речі дівчинки / Фото dtp.kiev.ua
- 1 лютого подібна ситуація трапилася на вулиці Орловській, що в Шевченківському районі столиці. Дівчина 2004 року народження вистрибнула із вікна п’ятого поверху. Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем. Наразі її госпіталізовано до медичного закладу.
- 28 січня близько 15:00 з вікна 15 поверху в селищі Чайки, що на Київщині, випав 10-річний хлопчик. Хлопчик теж перед падінням поскладав біля вікна всі свої речі – портфель, телефон та верхній одяг. Медики, які прибули за адресою, констатували смерть.
Речі хлопчика / Фото dtp.kiev.ua
- 26 січня в Броварах на вулиці Симоненка, 105 із 15-го поверху новобудови випав 18-річний курсант Національної академії внутрішніх справ. Про це писали на сайті "Трибуна Бровари".
- 19 січня у Голосіївському районі пізно ввечері 12-річний хлопець випав із 15 поверху. Про це повідомляв на Центр екстреної медичної допомогти. Бригада швидкої констатувала смерть.
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