У Києві станом на 26 квітня офіційно зареєстрували 256 нових випадків коронавірусу. Водночас за цей період не зробили жодного щеплення.

Статистика, яку публікують за вихідні завжди суттєво відрізняється від буднів. У попередній період – дані за суботу було 330 нових хворих. А за п’ятницю – понад тисяча (1027).

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Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 191 751 випадок захворювання на COVID-19.

Скільки померло

За даними РНБО за минулу добу, на жаль, у Києві померли від коронавірусу 21 людина. Загалом – 4 466 людей.

Скільки одужало

Втім, 242 людини перемогли коронавірус – загалом від початку епідемії – 120 044.

Щеплення

За даними, які опублікував Максим Степанов, у Києві за останню добу взагалі не робили щеплень від коронавірусу.

Київщина

В області їх було 177.

Водночас на Київщині за добу виявлено 305 нових хворих – від початку епідемії зафіксовано 117 023 випадки захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 94 166 осіб (за добу 380), на жаль померли 2 261 людина (за добу 2).