Про обидві події повідомили 4 червня. Вони трапилися вночі напередодні.

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Приблизно о 4 ранку на вулиці Басейній патрульні помітили 2 чоловіків, які наздоганяли іншого. Згодом між ними почалась бійка та правоохоронці втрутились.

Поліцейським повідомили, що утікач поранив ножем чоловіка. Це трапилося неподалік від площі Спортивній.

Разанина Київ Ніж Напад Оболонь Поліція Докази Затримані
Підозрюваний у нападі в центрі Києва / Фото Патрульної поліції Києва

Згодом патрульні знайшли ніж і 30-річного потерпілого. У нього була сильна кровотеча та кілька поранень. Тому йому надали першу допомогу, а потім госпіталізували.

Як з'ясувалося, чоловіки познайомились напередодні та разом випивали спиртне. Однак між ними виник конфлікт, який переріс у бійку з різаниною. Ймовірного нападника одразу затримали та передали слідчим. 

Що трапилося на Оболоні 

Як повідомили в поліції Києва, на вулиці Героїв Дніпра киянин покликав у гості знайомого. Вони разом випивали, однак згодом почалася суперечка. Потім господар вдарив свого гостя ножем, виставив за двері та зачинив їх.

Разанина Київ Ніж Напад Оболонь Поліція Докази Затримані
Під'їзд, куди викинули пораненого чоловіка / Фото Нацполіції

Згодом потерпілого забрали з під'їзду та госпіталізували. У нього була прорізана черевна порожнина. А 36-річного зловмисника затримали. А ніж, яким завдавали удари, направили на експертизу.

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Разанина Київ Ніж Напад Оболонь Поліція Докази Затримані
Ніж, яким завдавали удари / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину чоловіків доведуть, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Разанина Київ Ніж Напад Оболонь Поліція Докази Затримані
Затриманий за напад на товариша на Оболоні / Фото Нацполіції

 