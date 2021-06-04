У Києві за ніч трапились 2 різанини: в обох випадках пили спиртне – фото

У Києві за ніч трапилися одразу 2 різанини. В центрі стоці зловмисник із ножем кинувся на нового знайомого. На Оболоні ж Киянина вдарив ножем знайомий, до якого він прийшов у гості. У двох ситуаціях конфліктували після вживання алкоголю.

Про обидві події повідомили 4 червня. Вони трапилися вночі напередодні.

До теми Бив батька двома ножами: у Києві сварка переросла в різанину – фото

Більше про різанину в центрі

Приблизно о 4 ранку на вулиці Басейній патрульні помітили 2 чоловіків, які наздоганяли іншого. Згодом між ними почалась бійка та правоохоронці втрутились.

Поліцейським повідомили, що утікач поранив ножем чоловіка. Це трапилося неподалік від площі Спортивній.



Підозрюваний у нападі в центрі Києва / Фото Патрульної поліції Києва

Згодом патрульні знайшли ніж і 30-річного потерпілого. У нього була сильна кровотеча та кілька поранень. Тому йому надали першу допомогу, а потім госпіталізували.

Як з'ясувалося, чоловіки познайомились напередодні та разом випивали спиртне. Однак між ними виник конфлікт, який переріс у бійку з різаниною. Ймовірного нападника одразу затримали та передали слідчим.

Що трапилося на Оболоні

Як повідомили в поліції Києва, на вулиці Героїв Дніпра киянин покликав у гості знайомого. Вони разом випивали, однак згодом почалася суперечка. Потім господар вдарив свого гостя ножем, виставив за двері та зачинив їх.



Під'їзд, куди викинули пораненого чоловіка / Фото Нацполіції

Згодом потерпілого забрали з під'їзду та госпіталізували. У нього була прорізана черевна порожнина. А 36-річного зловмисника затримали. А ніж, яким завдавали удари, направили на експертизу.

Зверніть увагу На Одещині чоловік зарізав жінку і місяць переховувався: відео



Ніж, яким завдавали удари / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину чоловіків доведуть, їм загрожує до 8 років ув'язнення.



Затриманий за напад на товариша на Оболоні / Фото Нацполіції