У Києві за останню добу 1150 нових випадків коронавірусу

Джерело:24 канал
У Києві лише трохи збільшилась кількість нових хворих на коронавірус – за останню добу виявили 1150 випадків. Це статистика станом на 1 квітня.
За попередню добу, нагадаємо, було зафіксовано 1 110 нових випадків ковіду. А 30 березня було різке зростання – показники були майже втричі більшими. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 163 441 особа.
До теми про ковід 17,5 тисяч хворих за добу: в Україні знову погіршилась захворюваність на COVID-19
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
На жаль, 44 людей померли (загалом 3 449 людей).
Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА
За минулу добу 612 особа подолала коронавірус (загалом 105 579).
Станом на 1 квітня 2021 року в Україні від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 248 736 осіб, з них отримали 1 дозу – 248 734, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві особи. За останню добу вакцину отримали 17 170 осіб.