У Києві за останню добу 1150 нових випадків коронавірусу

У Києві лише трохи збільшилась кількість нових хворих на коронавірус – за останню добу виявили 1150 випадків. Це статистика станом на 1 квітня.

За попередню добу, нагадаємо, було зафіксовано 1 110 нових випадків ковіду. А 30 березня було різке зростання – показники були майже втричі більшими. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 163 441 особа.

До теми про ковід 17,5 тисяч хворих за добу: в Україні знову погіршилась захворюваність на COVID-19

Актуальна статистика за добу у Києві

578 жінок віком від 18 до 92 років

486 чоловіків віком від 18 до 87 років

49 дівчаток від 1 місяця до 17 років

37 хлопчиків від 4 місяців до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

Дарницькому – 303

Деснянському – 189

Голосіївському – 112

На жаль, 44 людей померли (загалом 3 449 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

160 госпіталізованих пацієнтів

571 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Вакцинація та одужання

За минулу добу 612 особа подолала коронавірус (загалом 105 579).

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 248 736 осіб, з них отримали 1 дозу – 248 734, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві особи. За останню добу вакцину отримали 17 170 осіб.