Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, може провести за ґратами наступні 10 років. Мешканця Одеської області затримали ввечері 8 лютого у центрі Києва.

Про злочин поліцейські дізналися від лікарів. Вони повідомили, що поблизу станції метро "Площа Льва Толстого" забрали чоловіка, якого побили. Дивіться також Заколов безхатченка ножицями: у Львові затримали ймовірного вбивцю – фото Як з'ясувалося, свідки побиття одним чоловіком іншого викликали потерпілому лікарів швидкої, які госпіталізували постраждалого у важкому стані. Умисне ушкодження, яке призвело до смерті

Підозрюваний у вбивстві був нетверезим / Фото пресслужби поліції Києва Правоохоронці, які одразу ж почали розслідувати злочин, та встановили, що перед бійкою двоє чоловіків розпивали алкогольні напої.

Між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав серйозні ушкодження.

Врятувати життя потерпілому медики не змогли. У кареті швидкої чоловік помер.

Ймовірного вбивцю затримали. Ним виявився 23-річний мешканець Одеської області. Наразі затриманому вже оголосили про підозру у нанесенні умисних тяжких ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід. Дивіться відео з місця смертельної бійки у Києві: