Забив знайомого на смерть: у Києві за підозрою у вбивстві затримали 23-річного чоловіка – відео

9 лютого 2021 , 19:12
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Джерело:

пресслужба поліції Києва

Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, може провести за ґратами наступні 10 років. Мешканця Одеської області затримали ввечері 8 лютого у центрі Києва.

Про злочин поліцейські дізналися від лікарів. Вони повідомили, що поблизу станції метро "Площа Льва Толстого" забрали чоловіка, якого побили.

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Як з'ясувалося, свідки побиття одним чоловіком іншого викликали потерпілому лікарів швидкої, які госпіталізували постраждалого у важкому стані.

Умисне ушкодження, яке призвело до смерті


Підозрюваний у вбивстві був нетверезим / Фото пресслужби поліції Києва

  • Правоохоронці, які одразу ж почали розслідувати злочин, та встановили, що перед бійкою двоє чоловіків розпивали алкогольні напої.
  • Між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав серйозні ушкодження.
  • Врятувати життя потерпілому медики не змогли. У кареті швидкої чоловік помер.
  • Ймовірного вбивцю затримали. Ним виявився 23-річний мешканець Одеської області.

Наразі затриманому вже оголосили про підозру у нанесенні умисних тяжких ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого.

Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео з місця смертельної бійки у Києві: