Забив знайомого на смерть: у Києві за підозрою у вбивстві затримали 23-річного чоловіка – відео

Джерело:пресслужба поліції Києва
Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, може провести за ґратами наступні 10 років. Мешканця Одеської області затримали ввечері 8 лютого у центрі Києва.
Про злочин поліцейські дізналися від лікарів. Вони повідомили, що поблизу станції метро "Площа Льва Толстого" забрали чоловіка, якого побили.
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Підозрюваний у вбивстві був нетверезим / Фото пресслужби поліції Києва
Наразі затриманому вже оголосили про підозру у нанесенні умисних тяжких ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого.
Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід.
Дивіться відео з місця смертельної бійки у Києві: