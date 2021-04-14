Напали не на того: у Києві за пограбування поліцейського судитимуть двох іноземців

Працівники прокуратури Києва 14 квітня скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженців Молдови. Чоловіків підозрюють в розбійному нападі на поліцейського.

Іноземцям 31 та 40 років загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо Оболонський суд Києва визнає їх винними у скоєнні злочину. Обидва зловмисники перебувають під вартою.

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За даними слідства, один з підозрюваних вже був засудженим за вчинення аналогічних злочинів.

Що відомо про пограбування поліцейського у Києві

Розбійний напад на правоохоронця стався близько опівночі 13 лютого 2021 року.

Дільничний офіцер йшов додому з чергування, коли його помітили фігуранти справи.

На вулиці Богатирській один із нападників кілька разів ударив потерпілого по голові, від чого правоохоронець втратив свідомість.

Зловмисники забрали у поліцейського сумку та втекли з місця злочину.

Підозрюваних у скоєнні злочину незабаром після цього затримали колеги постраждалого. Незабаром провадження, в якому вони фігурують, розглядатимуть по суті.

Які саме травми отримав правоохоронець внаслідок нападу, у прокуратурі не повідомили.