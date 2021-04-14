Напали не на того: у Києві за пограбування поліцейського судитимуть двох іноземців

Джерело:Прокуратура Києва
Працівники прокуратури Києва 14 квітня скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженців Молдови. Чоловіків підозрюють в розбійному нападі на поліцейського.
Іноземцям 31 та 40 років загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо Оболонський суд Києва визнає їх винними у скоєнні злочину. Обидва зловмисники перебувають під вартою.
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Підозрюваних у скоєнні злочину незабаром після цього затримали колеги постраждалого. Незабаром провадження, в якому вони фігурують, розглядатимуть по суті.
Які саме травми отримав правоохоронець внаслідок нападу, у прокуратурі не повідомили.