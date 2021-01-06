За минулий рік міською програмою прилаштування безпритульних котів та собак скористувалися 753 сім'ї. У систему "Реєстр домашніх тварин", куди додають інформацію про котів та собак, за 12 місяців 2020 внесли 6 тисяч записів.

Представники комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" намагаються посилювати роботу у напрямку пошуків сімей для покинутих тварин. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Як зазначила керівниця КП Наталія Мазур, у 2019 році кияни забрали понад 1000 котиків та собачок. Але у 2020 ситуація трохи погіршилася.

Зірки допомагають

Торік комунальники намагалися покращити результати своєї роботи у напрямку прилаштування тварин без домівок. Для цього залучали відомих осіб, які закликали людей забирати тварин із притулку в Бородянці.

Прилаштування безпритульних тварин у родини, а також їх стерилізація – одні з головних наших завдань. За міською програмою прилаштування котів та собак у 2020 році 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї. Зважаючи на карантин, показник цього року, на мій погляд, дуже непоганий,

– зазначила в.о. директорки комунального підприємства.

Крім того, у КП зазначили, що продовжують розвиток реєстру домашніх тварин, за допомогою якого можна розшукати загублену тваринку або дізнатися історію кота чи собаки, які у нього внесені.