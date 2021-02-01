Перший місяць 2021 року в Києві видався трошки більш теплим за кліматичну норму. Відхилення від середньомісячної температури за січень 1991-2020 років кліматологи зафіксували на 0,7 градуса.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса СрезневськогоЗа даними експертів, у середньому в січні стовпчики термометрів показували -2,5°C.

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І це із врахуванням досить холодних тижнів, коли температура охолоджувалася до -20 градусів.

Амплітуда у 28,8 градуса

Як зазначають кліматологи, найхолодніше у січні було 20 числа, коли під ранок термометри показували -20,2°C. Найбільш тепло було 24 січня, коли повітря прогрілося до +8,6°C.

Також працівники обсерваторії зазначили, що на проспекті Науки випало 63 міліметри опадів. І це – дві місячні кліматичні норми.

Взагалі ж перший місяць року видався щедрим на погодні рекорди. За січень їх зафіксували 9.