Криваве вбивство сталося днями в Оболонському районі Києва. За даними слідства, 59-річний житель столиці у власній квартирі вбив молодшого його на 20 років чоловіка.

Поліцейські дізналися про інцидент від мешканців будинку, де сталася подія. Вони розповіли, що у сусідній квартирі ножем поранили чоловіка. На місце події одразу ж поїхали медики, патрульні та слідчі.

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Врятувати потерпілого лікарям швидкої не вдалося, оскільки він помер на місці.

Поранив дружину

Вбивство сталося на вулиці Дніпровській ввечері 7 квітня. 59-річний чоловік прийшов додому та застав дружину з іншим.

Конфлікт із коханцем жінки перетворився у бійку, під час якої власник квартири схопив кухонний ніж та встромив опоненту в груди.

Розборонити чоловіків намагалася жінка, але й вона отримала ножове поранення.

Жінці вдалося покликати сусідів на допомогу, а зловмисник втік та намагався сховатися у під'їзді. Там його й затримали поліцейські.

Експерти вилучили з місця події знаряддя вбивства, одяг зі слідами крові, а також інші докази причетності чоловіка до злочину. За фактом вбивства правоохоронці відкрили відповідну кримінальну справу. Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

Дивіться відео поліції з місця кривавого вбивства у Києві: