У Києві за закладання наркотиків спіймали 19-річного студента: фото
Патрульні Києва затримали 19-річного наркокур'єра / kyiv.npu.gov.ua
19-річного мешканця Житомирської області затримали поліцейські із чималою кількістю заборонених речовин. Тепер хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення.
Джерело:Поліція Києва
Слідчі стверджують, що юнак працював наркокур'єром, а у вільний від роботи час навчався в одному з ВНЗ Києва.
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Його підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин.
Затримали зі 110 згортками
- Хлопця, який розкладав щось під деревами в одному з парків у Шевченківському районі Києва, помітили патрульні.
- Оскільки поведінка юнака здалася правоохоронцям підозрілою, вони вирішили його зупинити.
- Інспектори знайшли у студента згортки з забороненою речовиною, після чого викликали слідчо-оперативну групу.
- У хлопця вилучили 100 пакетиків, а ще 10 – дістали з закладок.
У студента знайшли 110 згортків з наркотиками / Фото поліції Києва
За фактом розповсюдження наркотиків відкрили кримінальне провадження, а прокурори вже повідомили юнаку про підозру.
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