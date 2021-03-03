У Києві за закладання наркотиків спіймали 19-річного студента: фото

Джерело:Поліція Києва
19-річного мешканця Житомирської області затримали поліцейські із чималою кількістю заборонених речовин. Тепер хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення.
Слідчі стверджують, що юнак працював наркокур'єром, а у вільний від роботи час навчався в одному з ВНЗ Києва.
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У студента знайшли 110 згортків з наркотиками / Фото поліції Києва
За фактом розповсюдження наркотиків відкрили кримінальне провадження, а прокурори вже повідомили юнаку про підозру.