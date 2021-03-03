У Києві за закладання наркотиків спіймали 19-річного студента: фото

19-річного мешканця Житомирської області затримали поліцейські із чималою кількістю заборонених речовин. Тепер хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення.

Слідчі стверджують, що юнак працював наркокур'єром, а у вільний від роботи час навчався в одному з ВНЗ Києва.

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Його підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин.

Затримали зі 110 згортками

Хлопця, який розкладав щось під деревами в одному з парків у Шевченківському районі Києва, помітили патрульні.

Оскільки поведінка юнака здалася правоохоронцям підозрілою, вони вирішили його зупинити.

Інспектори знайшли у студента згортки з забороненою речовиною, після чого викликали слідчо-оперативну групу.

У хлопця вилучили 100 пакетиків, а ще 10 – дістали з закладок.



У студента знайшли 110 згортків з наркотиками / Фото поліції Києва

За фактом розповсюдження наркотиків відкрили кримінальне провадження, а прокурори вже повідомили юнаку про підозру.