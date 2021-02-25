У Києві у забитій пасажирами маршрутці на ходу відпало колесо: фото

Джерело:Київ оперативний
Чергова аварія за участю маршрутного таксі сталася зранку 25 лютого у Києві. Через ДТП у черговий раз виникло постійно актуальне питання про технічний стан транспорту, який перевозить людей у столиці.
ДТП сталася на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва. Маршрутка № 529, яка рухається з селища Бортничі до проспекту Маяковського на Троєщині.
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Внаслідок ДТП, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Колесо відлетіло від маршрутки під час руху / Фото Києва оперативного
Подібні аварії для Києва не є рідкісними, оскільки більшість маршруток перебувають у жахливому технічному стані. При цьому принаймні за документами технічний огляд вони проходять.