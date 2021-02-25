У Києві у забитій пасажирами маршрутці на ходу відпало колесо: фото

Чергова аварія за участю маршрутного таксі сталася зранку 25 лютого у Києві. Через ДТП у черговий раз виникло постійно актуальне питання про технічний стан транспорту, який перевозить людей у столиці.

ДТП сталася на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва. Маршрутка № 529, яка рухається з селища Бортничі до проспекту Маяковського на Троєщині.

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Не доїхавши до місця призначення майже третину маршруту, "Богдан" зламався.

Несправність ледь не призвела до масштабної аварії

Колесо відпало під час поїздки із пасажирами у годину пік, коли в салоні маршрутки перебувало дуже багато людей. Адже про карантинні норми у транспорті приватних перевізників у Києві вже давно забули.

Як зазначили свідки інциденту, колесо у маршрутного таксі відлетіло під час руху, через що на дорозі ледве не сталася серйозна аварія.

Втім, на щастя, у транспортний засіб, який неочікувано зупинився, ніхто не врізався.

Внаслідок ДТП, за попередніми даними, ніхто не постраждав.



Колесо відлетіло від маршрутки під час руху / Фото Києва оперативного

Подібні аварії для Києва не є рідкісними, оскільки більшість маршруток перебувають у жахливому технічному стані. При цьому принаймні за документами технічний огляд вони проходять.