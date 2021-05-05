На площі та на станції метро: Києві шукають вибухівку на Майдані Незалежності

Поліцейські Києва перевіряють одну з ключових станцій метро, сам Майдан Незалежності, та підземний перехід під ним. У метрополітені кажуть, що станцію зачинили "з технічних причин".

Натомість у поліції Києва зазначають, що отримали повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Правоохоронцям нібито надійшло сповіщення від аноніма, який не уточнював, де саме може перебувати вибухівка.

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Щоб перевірити всі можливі об'єкти, поліцейським доводиться обгороджувати стрічками сам Майдан.

Що відомо про замінування Майдану Незалежності у Києві

Перше повідомлення про зачинення станції метро з'явилося на офіційному акаунті метро столиці. Комунальники зазначили, що станція не працює на вхід та вихід з технічних причин.

При цьому пересадка на "Хрещатик" працює як завжди.

Правоохоронці повідомляють дещо інше. Невідомий зловмисник сповістив про наявність вибухівки.

Наразі ймовірно заміновану територію та об'єкти перевіряють кінологи та вибухотехніки.

На місці працюють медики швидкої, слідчі та бійці ДСНС.

Близько 20:00, майже за годину після закриття станції підземки, у КМДА сповістили про повернення роботи метрополітену до звичайного режиму.

Транспортний колапс

Через відсутність виходу та входу на Майдані у підземці, на сусідніх станціях метрополітену стався справжній колапс. Тисячі людей вимушено пішли на "Хрещатик", "Золоті ворота" та "Площу Льва Толстого". І це призвело до утворення натовпу.