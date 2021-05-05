На площі та на станції метро: Києві шукають вибухівку на Майдані Незалежності

Поліцейські Києва перевіряють одну з ключових станцій метро, сам Майдан Незалежності, та підземний перехід під ним. У метрополітені кажуть, що станцію зачинили "з технічних причин".
Натомість у поліції Києва зазначають, що отримали повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Правоохоронцям нібито надійшло сповіщення від аноніма, який не уточнював, де саме може перебувати вибухівка.
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Щоб перевірити всі можливі об'єкти, поліцейським доводиться обгороджувати стрічками сам Майдан.
Що відомо про замінування Майдану Незалежності у Києві
Перше повідомлення про зачинення станції метро з'явилося на офіційному акаунті метро столиці. Комунальники зазначили, що станція не працює на вхід та вихід з технічних причин.
При цьому пересадка на "Хрещатик" працює як завжди.
- Правоохоронці повідомляють дещо інше. Невідомий зловмисник сповістив про наявність вибухівки.
- Наразі ймовірно заміновану територію та об'єкти перевіряють кінологи та вибухотехніки.
- На місці працюють медики швидкої, слідчі та бійці ДСНС.
Близько 20:00, майже за годину після закриття станції підземки, у КМДА сповістили про повернення роботи метрополітену до звичайного режиму.
Транспортний колапс
Через відсутність виходу та входу на Майдані у підземці, на сусідніх станціях метрополітену стався справжній колапс. Тисячі людей вимушено пішли на "Хрещатик", "Золоті ворота" та "Площу Льва Толстого". І це призвело до утворення натовпу.