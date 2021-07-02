При цьому, як зазначили у КМДА, користуватися цією станцією пасажири зможуть без якихось обмежень. Оскільки пересадочний вузол з "Площі Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.
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Через антитерористичні навчання вхід та вихід до "Палацу спорту" будуть зачинені з 8:30 до 13:30.
Можуть обмежити рух пішоходів та автівок
У Службі безпеки попередили жителів Києва, що планові навчання проводитимуть у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського.
У навчаннях братимуть участь:
- працівники СБУ;
- підрозділі Нацполіції та Нацгвардії;
- рятувальники ДСНС;
- представники органів державної влади.
Правоохоронці можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів, а також перевіряти документи жителів столиці та її гостей.
Всіх мешканців Києва закликають зберігати спокій та ставитися до можливих незручностей із розумінням.