При цьому, як зазначили у КМДА, користуватися цією станцією пасажири зможуть без якихось обмежень. Оскільки пересадочний вузол з "Площі Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.

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Через антитерористичні навчання вхід та вихід до "Палацу спорту" будуть зачинені з 8:30 до 13:30.

Можуть обмежити рух пішоходів та автівок

У Службі безпеки попередили жителів Києва, що планові навчання проводитимуть у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського.

У навчаннях братимуть участь:

працівники СБУ;

підрозділі Нацполіції та Нацгвардії;

рятувальники ДСНС;

представники органів державної влади.

Правоохоронці можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів, а також перевіряти документи жителів столиці та її гостей.

Всіх мешканців Києва закликають зберігати спокій та ставитися до можливих незручностей із розумінням.