Холодний січень у Києві закінчується температурними рекордами

Потепління, яке прийшло на зміну не досить затяжним, але суттєвим холодам, одразу призвело до встановлення нових температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Дивіться також На Черкащині рибалки та дитина провалилися під кригу: їх шукають рятувальники

Згідно з даними кліматологів, 24 січня у Києві зафіксували найвищий показник середньодобової температури повітря за 141 рік досліджень.

Майже листопад

Як стверджують кліматологи, 24 січня середні показники стовпчиків термометрів показали відмітку +4,4 градуса. Це на 0,6°C вище, аніж у цей рекордно теплий день 1971 року.

Крім того, температура повітря прогрілася набагато більше, аніж визнано кліматичною нормою – на 9,1 °C.

Теплий день передостанньої неділі січня, як кажуть в обсерваторії, відповідав погоді початку листопада. Принаймні за температурою.

Максимальна відмітка температурного стовпчика, яку зафіксували у Києві 24 січня, сягнула позначки у + 8,6°C. І це – оновлення рекорду, зафіксованого у 1899 році. Тоді повітря прогрілося до +8,4 градуса.