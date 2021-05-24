Працівники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначили, що їх спостереження свідчать про сталий перехід середньодобової температури повітря через відмітку +15 градусів. Вперше цей показник перетнув температурну позначку літа 14 травня.

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З того часу повітря прогрівалося все більше.

Весна тривала 62 дні

Як стверджують експерти, саме перехід середньодобової температури від позначки +15 градусів свідчить про кінець метеорологічної весни.

Почалася весна 13 березня і тривала 62 дні. Вона виявилася коротшою від норми майже на цілий тиждень.

Результати спостережень у Києві свідчать, що раніше за увесь час записів інформації про погоду літо почалося у 1996 році – 22 квітня. Найпізніше початок метеорологічного літа фіксували 7 червня – у 1990 та 2001 роках.

Цього року літо завітало до столиці пізніше середньобагаторічних показників на 3 дні.

Тиждень буде теплим, але дощитиме

Згідно з прогнозами синоптиків, цього тижня погода у Києві буде достатньо некомфортною. Починаючи з 26 травня йтимуть дощі. Однак стовпчики термометрів показуватимуть +16...+21 градусів вдень. Ночима температура повітря прогріватиметься до +11…+13 градусів.