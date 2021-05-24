У Києві зафіксували початок метеорологічного літа

Метеорологи, які слідкують за погодою, оголосили про закінчення весни та приходу погоди, яка притаманна літу. 24 травня експерти констатували, що початок метеорологічного літа зафіксували на тиждень раніше кліматичної норми.

Працівники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначили, що їх спостереження свідчать про сталий перехід середньодобової температури повітря через відмітку +15 градусів. Вперше цей показник перетнув температурну позначку літа 14 травня.

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З того часу повітря прогрівалося все більше.

Весна тривала 62 дні

Як стверджують експерти, саме перехід середньодобової температури від позначки +15 градусів свідчить про кінець метеорологічної весни.

Почалася весна 13 березня і тривала 62 дні. Вона виявилася коротшою від норми майже на цілий тиждень.

Результати спостережень у Києві свідчать, що раніше за увесь час записів інформації про погоду літо почалося у 1996 році – 22 квітня. Найпізніше початок метеорологічного літа фіксували 7 червня – у 1990 та 2001 роках.

Цього року літо завітало до столиці пізніше середньобагаторічних показників на 3 дні.

Тиждень буде теплим, але дощитиме

Згідно з прогнозами синоптиків, цього тижня погода у Києві буде достатньо некомфортною. Починаючи з 26 травня йтимуть дощі. Однак стовпчики термометрів показуватимуть +16...+21 градусів вдень. Ночима температура повітря прогріватиметься до +11…+13 градусів.