Стрімке зростання кількості померлих на добу серед хворих на коронавірус зафіксували не тільки по всій Україні, а й у столиці. У лікарнях Києва 22 березня померли 32 пацієнти.

Згідно з офіційними даними, опублікованими на сайті апарату РНБО, у Києві за добу зафіксували 1050 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом з початку пандемії у столиці виявили 154 036 інфікованих.

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Коронавірусна хвороба забрала життя 3114 мешканців столиці. Але ця цифра може дуже суттєво збільшуватись, оскільки кількість хворих збільшується в геометричній прогресії, а лікарні незабаром можуть бути вщент перевантаженими.

Кількість тестів невідома

В офіційну статистику також внесли одужання 231 людини за добу. Загалом хворобу перебороли 74 953 мешканця столиці. А от госпіталізували до лікарень з коронавірусом також рекордну кількість людей. 104 пацієнти привезли лікарі швидкої як офіційно захворілих на COVID-19, а ще 528 людей ушпиталили з підозрою.

У Центрі громадського здоров'я при цьому не виклали у відкритий доступ дані про загальну кількість зроблених за добу тестів. Також невідомою залишається й кількість позитивних результатів, які отримали в лабораторіях столиці.

Зазвичай різниця між офіційно внесеними випадками нових захворювань та реально виявлених за допомогою тестувань інфікованих відрізняється дуже суттєво.

На Київщині захворювання на коронавірус виявили у 727 осіб. Серед нових хворих – 686 дорослих та 41 дитина.