У Києві патрульна поліція за 28 січня зафіксувала велику цифру ДТП за добу – лише станом на 12:00 було майже 70 аварій.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Безумовно така кількість ДТП обумовлена погодою – у столиці випало багато снігу. На дорогах з’явилась ожеледиця. Слизька дорога завжди призводить до збільшення кількості аварій.

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Правоохоронці зазначають, що станом на 12:00 28 січня у столиці сталось 67 ДТП – і це є рекордом для такого проміжку часу.

Поліцейські повідомляють, що лише одна людина отримала травми у результаті аварії на дорозі.

Комунальники працюють

На вулицях Києва працює близько 500 одиниць спецтехніки, щоб не допустити транспортного колапсу.

Незважаючи на всі зусилля комунальників, водії повідомляють, що на виїздах з майданчиків паркування і дворів спостерігається серйозна ожеледиця. Патрульні звернулися до водіїв і закликали їх бути максимально обережними і уважними.

Також в поліції попросили, щоб люди не виїжджали на дороги на особистому транспорті без крайньої потреби.

За прогнозами синоптиків, у Києві сніжитиме майже весь наступний тиждень.