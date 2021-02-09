Колії швидкісного трамваю 9 лютого розчищали за допомогою спеціального засобу, який на не відокремленій ділянці засипав снігом припарковані поруч автівки.

Окрім прохання влади міста не залишати машини там, де вони можуть заблокувати рух техніки, чимала кількість водіїв не подумала й про те, що снігоочисна техніка має відгрібати сніг з проїзної частини вбік.

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Через це машини, які навіть припарковані без порушень правил дорожнього руху, можуть опинитися під завалами, або із перекритим виїздом.

Інакше не розчистиш

Так сталося й на вулиці Старовокзальній, де колії фізично можна звільнити від заметів лише за допомогою спеціального трамвая. Але сніг при цьому відлітав у припарковані поруч машини. Інакше комунальники діяти не могли, оскільки з іншого боку також розташовувалися колії.



Снігом засипало припарковані поряд машини / Фото телеграму "Киев сейчас"

Це призвело до неабиякого хайпу у соцмережах, де деякі власники машин лаяли комунальників за таку роботу, а також зверталися до влади столиці з проханнями подбати про доступність місць для паркування.

Запалав дах

Через якийсь час роботи на Старовокзальній трамвай вийшов з ладу. Спочатку очевидці побачили задимлення, а потім – спалахи вогню. Втім, пожежа виявилася не масштабною. Працівники ДСНС, які прибули на місце події, швидко впоралися із вогнем.



Бійці ДСНС швидко загасили пожежу / Фото телеграму "Киев сейчас"