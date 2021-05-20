У Києві захищають озеро Вирлиця від забудови: дійшло до сутичок з поліцією

У Києві спалахнув черговий конфлікт через забудову. Цього разу йдеться про озеро Вирлиця, біля якого з’явився будівельний паркан. 19 травня активісти прийшли захищати озеро – дійшло до сутичок з поліцією.

В акції проти будівництва взяли участь близько сотні людей. Активісти почали ламати паркан, через це й почалась штовханина з поліцією.

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Що хочуть збудувати

Наприкінці квітня кияни зафіксували на березі озера Вирлиця паркан і підготовку майданчика під будівництво. За інформацією радника Віталія Кличка Олексія Гриценка, роботи веде компанія ТОВ "Мрія-Інвест", яка нібито має збудувати тут торгово-офісний центр. Землю в оренду компанія отримала ще у 2005 – 2007 роках.

Що вимагають активісти

У Департаменті державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва повідомили — забудовник передавав в департамент декларацію про початок будівельних робіт датовану 2012-м роком і, як запевняють чиновники, департамент не реєстрував і не видавав документів, які давали б право на виконання підготовчих будівельних робіт.

Люди, які прийшли на акцію протесту вимагають, аби озеро не чіпали й зберегли зелену зону. Будівництво чергового ТРЦ, на думку активістів, призведе до вимирання рослинності, котра своєю чергою є прихистком для риб, дрібних тварин та птахів.

Основне мілководдя розташоване на північному березі, саме тут забудовник почав діяльність на ділянці у 29,9 гектара.

Захищаючи озеро, ми боремося не тільки за збереження цінної екосистеми, але найперше за безпеку і якість життя кожного з нас! Чим дихати, де гуляти і які пейзажі споглядати за вікном має вирішувати громада – тобто ми з тобою,

– зазначають організатори акції.

У Києві захищають озеро Вирлиця від забудови: фото

Фотографії Макса Требухова LB.ua