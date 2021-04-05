Через запровадження спецперепусток у громадському транспорті Києва, послуги таксі збільшились в ціні одразу в кілька разів. Захмарні суми виникли через підвищений попит та відсутність альтернатив.

У соцмережах користувачі діляться скриншотами додатків служб таксі. Ціни у столиці збільшились щонайменше втричі. Актуально Спекуляція спецперепустками: в Києві підпільно продають проїзні документи в локдаун Що відомо про здорожчання Ціни на столичне таксі стрімко злетіли зранку 5 квітня.

Ймовірно, причиною тому став великий попит, бо не всі керівники отримали для своїх працівників спецперепустки. На дорогах – сильні корки, констатують водії автівок.

В соцмережах з'явилась безліч обурених постів зі скриншотами про вартість поїздок найпопулярніших сервісів таксі Uklon, Bolt і Uber. Проїхати до 10 кілометрів в Києві сьогодні обійдеться приблизно у 250 гривень.

Якщо відстань сягатиме близько 15 кілометрів – проїзд коштуватиме від 400 гривень і більше. Наразі представники служб таксі не коментують цю ситуацію. Що передувало підвищенню цін У Київській міськраді ввели додаткові обмеження.

Зокрема, обмежили кількість пасажирів в трансорті та ввели спецперепустки.

Вартість проїзду у маршрутках зросла, а кількість машин на маршруті – зменшилась.

На головних дорожніх артеріях міста фіксують затори до 9 балів.