Не тільки корки на заваді: у Києві в понеділок захмарно здорожчало таксі
У києві критично зрола вартість таксі / "Корреспондент"
Через запровадження спецперепусток у громадському транспорті Києва, послуги таксі збільшились в ціні одразу в кілька разів. Захмарні суми виникли через підвищений попит та відсутність альтернатив.
Джерело:24 канал
У соцмережах користувачі діляться скриншотами додатків служб таксі. Ціни у столиці збільшились щонайменше втричі.
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Що відомо про здорожчання
- Ціни на столичне таксі стрімко злетіли зранку 5 квітня.
- Ймовірно, причиною тому став великий попит, бо не всі керівники отримали для своїх працівників спецперепустки. На дорогах – сильні корки, констатують водії автівок.
- В соцмережах з'явилась безліч обурених постів зі скриншотами про вартість поїздок найпопулярніших сервісів таксі Uklon, Bolt і Uber.
- Проїхати до 10 кілометрів в Києві сьогодні обійдеться приблизно у 250 гривень.
- Якщо відстань сягатиме близько 15 кілометрів – проїзд коштуватиме від 400 гривень і більше.
Наразі представники служб таксі не коментують цю ситуацію.
Що передувало підвищенню цін
- У Київській міськраді ввели додаткові обмеження.
- Зокрема, обмежили кількість пасажирів в трансорті та ввели спецперепустки.
- Вартість проїзду у маршрутках зросла, а кількість машин на маршруті – зменшилась.
- На головних дорожніх артеріях міста фіксують затори до 9 балів.
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