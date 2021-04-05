Не тільки корки на заваді: у Києві в понеділок захмарно здорожчало таксі

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Джерело:

24 канал

Через запровадження спецперепусток у громадському транспорті Києва, вранці 5 квітня послуги таксі збільшились в ціні одразу в кілька разів. Захмарні суми виникли через підвищений попит та відсутність альтернатив.

У соцмережах користувачі діляться скриншотами додатків служб таксі. Ціни у столиці збільшились щонайменше втричі.

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Що відомо про здорожчання

  • Ціни на столичне таксі стрімко злетіли зранку 5 квітня.
  • Ймовірно, причиною тому став великий попит, бо не всі керівники отримали для своїх працівників спецперепустки. На дорогах – сильні корки, констатують водії автівок.
  • В соцмережах з'явилась безліч обурених постів зі скриншотами про вартість поїздок найпопулярніших сервісів таксі Uklon, Bolt і Uber.
  • Проїхати до 10 кілометрів в Києві сьогодні обійдеться приблизно у 250 гривень.
  • Якщо відстань сягатиме близько 15 кілометрів – проїзд коштуватиме від 400 гривень і більше.

Наразі представники служб таксі не коментують цю ситуацію.

Що передувало підвищенню цін