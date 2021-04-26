У Києві закрили ресторани "Редкая птица" та Holy Burger: за порушення карантину

Джерело:КМДА
У Києві влада закрила два ресторани, які порушували карантин. Це "Редкая птица" на Басейній, 1/2 та "Holy Burger" на Шота Руставелі, 16.
Загалом у столиці перевірили 20 нічних закладів. Група, у яку входять представники Держпродспоживслужби, Департаменту муніципальної безпеки КМДА та поліції виявили 24 окремих порушень карантинних вимог.
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На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено протоколи. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.
Втім, закрили лише 2 заклади.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві упродовж доби 24 квітня поліцейські перевірили 793 об'єкти господарської сфери. Загалом виявили 34 факти порушення карантину.