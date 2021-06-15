Ноу-хау "по-солом'янськи": у Києві "залатали" ями на дорозі килимами

У Києві, у Солом’янському районі на вулиці Волинській, 8, місцеві мешканці не дочекались ремонту доріг й вирішили оригінально розв’язати проблему з ямами. Вони поклали на них килими.

Ймовірно, що під них насипали щось, аби вирівняти дорогу. Цікаво, що про такий ремонт скажуть в "Київавтодорі".

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Таку "красу" можна спостерігати на вулиці Волинській.

Тимчасом, в Італії з'явиться дорога, яка заряджатиме електрокари під час руху. Енергія передається від мідних котушок, які укладені під асфальт – бездротовою мережею. Акумулятори отримують її завдяки магнітної індукції, поки авто рухається дорогою.