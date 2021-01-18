У Києві знайшли мертвим індійця, який працював двірником на Борщагівці. Він не зміг зайти у нічліжку, яку йому надав у користування ЖЕК та пішов спати у покинутий автобус. На вулиці був сильний мороз – він замерз на смерть.

Чоловіка звали Аптаром, його знали всі мешканці цього району – це була знедолена, але добра й безвідмовна людина, кажуть кияни, які шоковані трагічною загибеллю 37-річного індійця. Про його смерть стало відомо із соцмереж – про це написала користувачка Лада Елоскова, передає 24 канал.

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Працював нелегально

У ЖЕКі відхрестились від Аптара – сказали, що він ніколи не працював двірником у них, хоча його колеги та й всі мешканці району про це знають. Подробиці повідомляє сайт "Сегодня".

Він дійсно прибирав наші двори, іноді ми його просили за невелику винагороду перенести громіздкі речі. Був дуже доброю і безвідмовною людиною,

– розповіла мешканка будинку на проспекті Леся Курбаса.

На цій роботі Аптар працював 2 роки – йому дуже мало платили, ймовірно через те, що він не міг влаштуватися офіційно.

Обставини смерті

Чоловік мав порушення серцево-судинної системи й потрапив у лікарню, з якої чи то втік сам або ж його виписали.

Аптар повернувся у нічліжку – підвальне приміщення для двірників, але зайти туди не зміг. На дверях був новий замок. Невідомо у якому стані був чоловік – можливо він був слабкий й погано почувався.

Так вигладяє місце, де жив Аптар / Фото "Сегодня"

Зі слів мешканців району він був у сорочці, штанах й з перемотаною головою.

Аптар далеко не зміг піти – заліз у покинутий старий автобус, який стоїть у дворах будинку (Героїв Космосу, 1) й там замерз на смерть – на вулиці тоді було -11 градусів.

У цьому автобусі й зустрів свою смерть Аптар / Фото "Сегодня"

Місцеві мешканці звинувачують у цьому керівництво ЖЕКу.

ЖЕКу стало зрозуміло що він втратить працездатність на якійсь час. А їм такий варіант не підходить. Вони сказали що він звільнений, закрили підвал і забрали ключі,

– пише Лада Елоскова.

Втім, керівництво ЖЕКу наполягає, що у Аптара були ключі від підвалу.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство", але правоохоронці не відкидають, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на "Залишення в небезпеці".

Поліція вже проінформувала представництво Індії в Україні, дипломати пообіцяли після закінчення судово-медичної експертизи взяти на себе витрати, пов'язані з похороном цього чоловіка.

Аптар / Фото "Сегодня"

У нього в Індії залишилися мама і брат.