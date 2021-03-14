У Києві "замінували" Мінкультури та Цирк

У Києві ввечері 14 березня надійшло анонімне повідомлення про замінування будівель Міністерства культури та Цирку. Довелось евакуювати понад 600 людей, проте вибухівки не знайшли.

Як інформують ЗМІ, у повідомленні начебто мовилось про те, що людина з вибухівкою сидить у залі. Єдиною вимогою "мінера" було звільнення директора Цирку.

До теми В Одеській області підлітки розважалися погрозами про замінування школи

Вибухівки фахівці не виявили

Правоохоронці та вибухотехніки одразу вирушили на перевірку інформації. Як повідомляє УНН з посиланням на столичну поліцію, довелось евакуювати близько 650 людей. Проте під час перевірки жодних вибухових речовин не знайшли.

Зазначимо, що лише 4 березня у Києві "мінували" 2 станції метрополітену – "Хрещатик" та "Університет". Інформація виявилась "жартом", адже нічого підозрілого вибухотехніки не знайшли.