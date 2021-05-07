У Києві замінували торгові центри та станції метро

Чергові анонімні повідомлення про нібито наявність вибухівки у місцях масового скупчення людей надійшло до правоохоронців 7 травня.

Після отримання анонімного дзвінка з приміщень торговельно-розважальних центрів негайно почали виводити персонал та відвідувачів. Вибухотехніки перевіряють будівлі на наявність небезпечних предметів.

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На всіх місцях, на які вказали зловмисники, перебувають медики швидкої та рятувальники ДСНС.

Що відомо про масове замінування у Києві

Серед об'єктів, де нібито є вибухівка, – один з найбільших ТРЦ столиці Ocean Plaza. Судячи з кількості людей на Либідській площі, у приміщенні перед повідомленням про замінування перебували понад 1 тисяча осіб.

У відділі комунікації поліції Києва у коментарі 24 каналу стверджують, що інформацію про замінування правоохоронці отримали електронною поштою. Зловмисники вказали, що вибухівку заклали у станціях метро та ТРЦ Шевченківського району столиці.

Якщо вибухотехніки та кінологи не знайдуть жодного вибухонебезпечного предмету, слідчі матимуть відкрити кримінальне провадження щодо фейкового замінування.

За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс передбачає від 2 до 6 років ув'язнення, а також конфіскацію майна.

З 3 до 7 травня у Києві кожного дня фіксують повідомлення про замінування станцій метро або інших об'єктів. На щастя, жодного разу кінологи та вибухотехніки не знайшли вибухівки.