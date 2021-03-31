У Києві 31 березня правоохоронці перевіряють повідомлення про ймовірне мінування. Мовиться про посольство Росії, Київський апеляційний суд і житловий комплекс Time.

Що відомо про "замінування" посольства

Правоохоронці відреагували на повідомлення про ймовірне мінування. Вони приїхали на місце події, аби обстежити територію.

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Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками,

– заявили у поліції.

Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування

25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Тепер порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

До відповідальності притягнуть, якщо повідомлення стосуватимуться критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель, які забезпечують діяльність держорганів, закладів охорони здоров'я та освіти.

Зверніть увагу! Впродовж 2019 рік провели досудове розслідування приблизно у 2 тисячах кримінальних справах про замінування. Водночас від січня до березня 2020 року розпочали 213 кримінальних проваджень.