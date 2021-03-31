У Києві "замінували" російське посольство

У Києві 31 березня правоохоронці перевіряють повідомлення про ймовірне мінування. Мовиться про посольство Росії, Київський апеляційний суд і житловий комплекс Time.

Що відомо про "замінування" посольства

Правоохоронці відреагували на повідомлення про ймовірне мінування. Вони приїхали на місце події, аби обстежити територію.

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Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками,

– заявили у поліції.

Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування

25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Тепер порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

До відповідальності притягнуть, якщо повідомлення стосуватимуться критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель, які забезпечують діяльність держорганів, закладів охорони здоров'я та освіти.

Впродовж 2019 рік провели досудове розслідування приблизно у 2 тисячах кримінальних справах про замінування. Водночас від січня до березня 2020 року розпочали 213 кримінальних проваджень.