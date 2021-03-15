Київські чиновники започаткували роботу цілодобової гарячої лінії для дорослих для уникнення випадків суїциду серед підлітків. Наразі лінія працює лише у Святошинському районі міста.

Працівники райдержадміністрації закликають батьків звертатися за допомогою до спеціалістів у випадках, якщо діти почали незвично поводитися з незрозумілих для дорослих причин.

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Чи планують започаткувати такі самі проєкти в інших районах столиці, наразі невідомо.

Яку допомогу надаватимуть у Києві батькам для запобігання дитячих самогубств

Представники РДА стверджують, що за фаховою консультацією дорослим треба:

якщо дорослі помітили дивну поведінку дітей;

коли дитина потрапила під сторонній вплив, який може відбитися на психіці;

якщо у телефоні підлітка знайшли щось дивне.

Ви можете повідомити оператору факти, які насторожують і дають підозри, а залучені спеціалісти нададуть вам фахову консультацію, конкретні поради, допоможуть розібратись у ситуації, скерують до відповідних служб (психологів, соціальних педагогів, представників кіберполіції) для необхідного реагування,

– зазначили у РДА.