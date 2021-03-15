Через самогубства дітей: у Києві запрацювала гаряча лінія допомоги батькам

Джерело:Святошинська РДА
Київські чиновники започаткували роботу цілодобової гарячої лінії для дорослих для уникнення випадків суїциду серед підлітків. Наразі лінія працює лише у Святошинському районі міста.
Працівники райдержадміністрації закликають батьків звертатися за допомогою до спеціалістів у випадках, якщо діти почали незвично поводитися з незрозумілих для дорослих причин.
Дивіться також На Донеччині через падіння з висоти загинув 7-річний хлопчик
Представники РДА стверджують, що за фаховою консультацією дорослим треба:
Ви можете повідомити оператору факти, які насторожують і дають підозри, а залучені спеціалісти нададуть вам фахову консультацію, конкретні поради, допоможуть розібратись у ситуації, скерують до відповідних служб (психологів, соціальних педагогів, представників кіберполіції) для необхідного реагування,
– зазначили у РДА.