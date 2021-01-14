На час локдауну: у Києві запустили сервіс безкоштовної доставки тварин з притулків
До закінчення посилених карантинних обмежень мешканці столиці можуть із легкістю прийняти у себе чотирьохлапого друга з притулку, не стикаючись із труднощами трансферу собаки чи котика.
Про запуск у Києві безкоштовного таксі для покинутих тварин повідомили у пресслужбі КМДА. Доставлятимуть тварин з притулку працівники служби "Зоодопомога".
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Як скористатися послугою безкоштовної доставки тварин з притулку
Щоб нові власники не переймалися тим, як забрати домашнього улюбленця з притулку, їм треба лише:
- зателефонувати за номером 098-828-14-14;
- написати у фейсбуці на сторінку Центру захисту тварин;
Для того, щоб скористатися послугою безоплатного таксі для тварин до нового дому, киянам потрібно вказати ім'я собачки чи котика, а також домовитись про зручний для них час.
Привозитимуть тварин із дотриманням усіх карантинних вимог.
Послуга діятиме лише до завершення жорсткого карантину – 24 січня.
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