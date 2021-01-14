До закінчення посилених карантинних обмежень мешканці столиці можуть із легкістю прийняти у себе чотирьохлапого друга з притулку, не стикаючись із труднощами трансферу собаки чи котика.

Про запуск у Києві безкоштовного таксі для покинутих тварин повідомили у пресслужбі КМДА. Доставлятимуть тварин з притулку працівники служби "Зоодопомога".

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Нові господарі отримають не тільки вірного друга, але й повний пакет документів.

Як скористатися послугою безкоштовної доставки тварин з притулку

Щоб нові власники не переймалися тим, як забрати домашнього улюбленця з притулку, їм треба лише:

зателефонувати за номером 098-828-14-14;

написати у фейсбуці на сторінку Центру захисту тварин;

Для того, щоб скористатися послугою безоплатного таксі для тварин до нового дому, киянам потрібно вказати ім'я собачки чи котика, а також домовитись про зручний для них час.

Привозитимуть тварин із дотриманням усіх карантинних вимог.

Послуга діятиме лише до завершення жорсткого карантину – 24 січня.