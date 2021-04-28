У Києві запустять автоматичну фіксацію порушень при паркуванні
Після виходу Києва з локдауну у столиці скасують можливість безоплатного користування комунальними паркувальними майданчиками. Крім того, влада міста планує посилити контроль за дотриманням автомобілістами правил дорожнього руху під час паркування.
Джерело:КМДА
За словами Віталія Кличка, після послаблення суворих карантинних обмежень у Києві почне працювати автоматична система фіксації порушень паркування. В такий спосіб влада столиці хоче змусити жителів столиці не залишати автівки у місцях, де це заборонено правилами.
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Штрафи та оплата – через "Київ цифровий"
- Кличко пояснив, що проблеми з транспортом у Києві трапляються через те, що дорожня інфраструктура міста не розрахована на жвавий трафік.
- Для поліпшення контролю за автовласниками фахівці розробили для інспекторів з паркування спеціальну програму. Її інтегрують у застосунок "Київ цифровий".
- У програмі будуть як інтерактивна карта парковок, так і сервіси сплати штрафів за порушення паркування. Також до неї додадуть можливість оплати послуг паркування.
Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок, і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. Інспектори зможуть швидко й автоматично фіксувати виявлені порушення, – зазначив Кличко.
Міський голова також каже, що влада Києва працює над оптимізацією простору для паркування, а також збільшенням кількості паркувальних майданчиків. Паралельно з цим у столиці хочуть збільшити чисельність інспекторів з паркування.
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