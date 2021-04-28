Після виходу Києва з локдауну у столиці скасують можливість безоплатного користування комунальними паркувальними майданчиками. Крім того, влада міста планує посилити контроль за дотриманням автомобілістами правил дорожнього руху під час паркування.

За словами Віталія Кличка, після послаблення суворих карантинних обмежень у Києві почне працювати автоматична система фіксації порушень паркування. В такий спосіб влада столиці хоче змусити жителів столиці не залишати автівки у місцях, де це заборонено правилами.

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Мер підкреслив, що неправильно припарковані автівки суттєво ускладнюють рух та призводять до погіршення ситуації на дорогах.

Штрафи та оплата – через "Київ цифровий"

Кличко пояснив, що проблеми з транспортом у Києві трапляються через те, що дорожня інфраструктура міста не розрахована на жвавий трафік.

Для поліпшення контролю за автовласниками фахівці розробили для інспекторів з паркування спеціальну програму. Її інтегрують у застосунок "Київ цифровий".

У програмі будуть як інтерактивна карта парковок, так і сервіси сплати штрафів за порушення паркування. Також до неї додадуть можливість оплати послуг паркування.

Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок, і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. Інспектори зможуть швидко й автоматично фіксувати виявлені порушення, – зазначив Кличко.

Міський голова також каже, що влада Києва працює над оптимізацією простору для паркування, а також збільшенням кількості паркувальних майданчиків. Паралельно з цим у столиці хочуть збільшити чисельність інспекторів з паркування.