У Києві у квітні планують запустити соціальний сервіс – таксі для дітей з інвалідністю. Для цієї роботи будуть навчати водіїв.

Автомобілі також підбиратимуть особливого класу, аби вони були зручними для дітей. Наразі планується виділити 20-40 автівок й вони будуть курсувати з певними обмеженнями: їздитиме за заздалегідь вказаними маршрутами й обмежену кількість поїздок. Втім, надалі планують збільшити кількість транспорту.

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Пілот був вдалим

Такий сервіс вже випробували минулого року – із 1 жовтня до 31 грудня 2020 року. Участь у проєкті взяли 140 дітей, які здійснили понад 600 поїздок.

У Києві дітей з інвалідністю понад 12 тисяч.

Пілот був вдалим, тож в КМДА узялись за впровадження цього проєкту.

Цьогоріч ми розраховуємо на обслуговування певної кількості дітей з інвалідністю, які зможуть користуватися цією послугою й на постійній основі,

– підкреслив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

Втім, він зазначив, що не всі діти зможуть отримати таку послугу – "У цьому році ми зможемо покрити лише третину цього об’єму". У майбутньому влада планує збільшити кількість таксі.

Як отримати таку послугу

Батьки чи опікуни дитини з інвалідністю зможуть звернутися до районного Управління соцзахисту, надати певний перелік документів. Потім дитину внесуть у базу й вона зможе користуватися спеціалізованим транспортом.

Також директор Департаменту соцполітики наголосив, що вимоги до автівок та таксистів будуть досить жорсткі.

По-перше, автомобілі мають бути певного класу й спеціально облаштовані. Водії обов’язково мають пройти курс навчання, щоб уміти поводитися із людиною з інвалідністю. Також планується брендування автівок соцтаксі, щоб їх впізнавали інші учасники дорожнього руху.