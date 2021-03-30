До Канева та Чорнобиля: у Києві запустять туристичні маршрути Дніпром

Чиновники Міністерства інфраструктури хочуть реанімувати річковий туризм в тому числі й за рахунок відновлення старих маршрутів та створення нових. Перші подібні перевезення можуть почати працювати вже цього року.

Під час онлайн-наради щодо розвитку річкового туризму керівник Мінінфраструктури Владислав Криклій зазначив, що вже цього року з Києва можуть запустити маршрути Дніпром до Чорнобиля та Канева.

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За словами міністра, для того, щоб внутрішні водні шляхи почали нормально функціонувати, політикам та чиновникам треба розробити та ухвалити майже 50 підзаконних актів.

Внутрішній туризм у пріоритеті через пандемію

Криклій стверджує, що у ввіреному йому відомстві мають зробити все можливе, щоб максимально використовувати потужності Дніпра.

На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб потужності Дніпра використовувалися не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях "з варяг у греки",

– зазначив посадовець.

За даними експертів, туристичні маршрути до Канева та Чорнобиля матимуть попит та будуть оптимальними для старту річкових перевезень українців.