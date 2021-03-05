У Києві заради реклами знищили дерево: розгорівся скандал

У Києві розгорівся скандал через знищення дерева магнолії на вулиці Січових Стрільців, 30а. Люди звинувачують у цьому оператора реклами, який розмістив білборд на цьому будинку.

Кияни обурені такими варварськими діями – це деревце любили й вважали його особливим.

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Галас підійняла Галина Морозова. Жінка у фейсбуці написала пост й показала як виглядало деревце.

Заради цього щита знищили красиву магнолію. Знаю, що багато хто любив, милувалися. Для когось це було дуже особистим і знаковим деревом,

– пише киянка.

Інші люди також обурюються – в мережі розгорівся скандал.

Дерево пошкодили давно

Насправді дерево було знищено вже давно – навіть на фотоколажі Галини Морозової видно, що це світлини різних років: змінився колір квітника й на самому будинку з’явилась табличка та інші малюнки.

Проте скандал розгорівся саме зараз й компанії LG довелося пояснювати ситуацію. Звісно, її ніхто не звинувачує у знищенні дерева. Це, ймовірно, зробила компанія, яка надає цю рекламну площу усім, хто за це заплатить.

Пояснення LG

У компанії заявили, що "LG Electronics Ukraine" та ЖК Creator City не причетні до пошкодження магнолії. Мовляв, коли вони замовляли рекламу, то дерева вже не було.

Замовник вказаної реклами розпочав комунікацію щодо розміщення рекламного носія та обирав місце його розташування у грудні 2020 року, коли дерево, на жаль, вже було пошкоджене.

Ми підтримуємо обурення киян з приводу ситуації, що склалася, та маємо намір взяти участь в ініціативі озеленення Києва,

– заявили в LG.

Шукають винуватця

На інцидент також відреагувала Асоціація операторів зовнішньої реклами. Вони заявили, що також обурені знищенням магнолії.

В Асоціації повідомили, що компанія ТОВ "Айкон Медіа", якій належить рекламна конструкція не є членом Асоціації.

Ми звернулись до КП "Київреклама" щодо цього інциденту і нам відповіли, що уже надіслали всі дані про власника рекламоносія до КО "Київзеленбуд". Надіємось, винні у знищенні унікального дерева понесуть покарання,

– заявили в Асоціації.