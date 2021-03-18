Згідно з офіційною статистикою, за минулу добу у Києві виявили 1192 нових випадки інфікування коронавірусом. Це найбільший показник серед всіх міст України та найбільший за всю історію пандемії у столиці.

Згідно з офіційною статистикою, станом на ранок 18 березня у Києві діагноз COVID-19 поставили 149 923 мешканцям. Кількість хворих на коронавірус постійно збільшується.

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При цьому вільних ліжкомісць із подачею кисню у столиці майже не залишилося. Майже всі опорні медичні заклади заповнені на 100%.

Зробили понад 3 тисячі позитивних тестів

У МОЗ стверджують, що у Києві за минулу добу померли 30 хворих на коронавірус людей. Одужали 666 пацієнтів.

А от кількість людей із симптомами COVID-19 збільшилася на 1159.

При цьому у статистиці від Центру громадського здоров'я внесені зовсім інші цифри щодо кількості підтверджених за день нових випадків захворювання. Так, у лабораторіях Києва зробили 10919 ПЛР тестів, які виявили 3016 хворих. Крім того, за допомогою 3516 зроблених експрес-тестів на антиген виявили ще 779 інфікованих.

Скоріш за все, розбіжність цифр можна пояснити тим, що працівники МОЗ вчасно не вносять до статистики інформацію про захворілих після отримання позитивного результату тестування. Те саме стосується й даних щодо смертності, оскільки іноді серед внесених у березні випадків можна знайти людей, які померли у лютому.