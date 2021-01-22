В КМДА просять киян відмовитись від ідеї прогулятися тонкою кригою, якою покриті водойми столиці. На відміну від багатьох небезпек, нещасного випадку на кризі можна свідомо і гарантовано уникнути.

З різким потеплінням зараз на водоймах починає танути крига. Температура від -20°C піднялась до +5°C. Фахівці комунального підприємства "Плесо" застерігають від небезпечних прогулянок тонкою кригою. Про це пишуть на сайті КМДА.

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Як наголошують фахівці комунального підприємства, імовірність виникнення багатьох надзвичайних ситуацій неможливо усунути повністю. Існують лише способи звести ризики до мінімуму. Але, на відміну від багатьох небезпек, нещасного випадку на кризі можна свідомо і гарантовано уникнути. Дотримуватись лише одного простого правила – не виходити на лід.

Втім, деякі кияни дивують своєю поведінкою. У соцмережах оприлюднили відео як чоловік катається на мотоциклі просто по кризі.

У Києві чоловік катався по льоду на мотоциклі: дивіться відео

Така поведінка обурила користувачів фейсбуку. Дісталось й рибалкам, які також гуляють по льоду.