Заступник директора київської школи намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку: відео

Джерело:Поліція України
Правоохоронці затримали підозрюваного у спробі зґвалтування 10-річної школярки. Злочин стався 3 березня, а за добу після цього підозрюваний вже надавав свідчення слідчим.
Про спробу сексуального злочину відносно неповнолітньої правоохоронці дізналися від батька потерпілої. Він розповів поліцейським, що у під'їзді будинку до його 10-річної чіплявся дорослий чоловік.
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Слідство за фактом розбещення неповнолітніх ще продовжується, однак затриманому вже оголосили про підозру. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Якщо служителі Феміди визнають фігуранта провадження винним, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною займатися педагогічною діяльністю на 3 роки після звільнення. Втім, шансів влаштуватись на таку роботу із судимістю за цією статтею у чоловіка фактично не буде.
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